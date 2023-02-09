Eğitim camiasının yardımları Ağrı'dan Maraş'a doğru yola çıktı

Ağrı'da okul idarecileri, öğretmen, personel ve velilerden toplanan yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul idarecileri öğretmen, personel ve velilerden gelen kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini Halk Eğitim Merkezi ve Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde topladı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla araçlara yüklemen yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere yola çıktı. - AĞRI