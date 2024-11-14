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Eğitim Bir-Sen ve Fizyomer Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Eğitim Bir-Sen ve Fizyomer Arasında İndirim Protokolü İmzalandı
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Eskişehir Eğitim Bir-Sen ve Fizyomer Terapia arasında imzalanan protokol ile sendika üyeleri sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Protokol, 12 sendikanın üyelerini kapsıyor ve çeşitli sağlık hizmetlerinde indirim sağlıyor.

Eskişehir Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Eyüp Ünal ile Fizyomer Terapia Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokol ile birlikte sendika üyeleri Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek. İmzalanan protokole ilişkin konuşan Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Eyüp Ünal, "Bu sözleşme sayesinde Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altındaki 12 sendikamızın (Eğitim Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Bayındır Memur Sen, Toç Bir-Sen, Büro Memur, Sen Sağlık Sen, Diyanet Sen, Bem Bir Sen, Enerji Bir Sen, Birlik Haber Sen, Kültür Memur Sen ve Emekli Memur Sen) üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları bu indirimli sağlık hizmetinden faydalanabilecek" dedi.

Fizyomer Terapia Şirket Müdürü Recep Balcılar ise; protokol çerçevesinde sendika üyelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dahiliye, Radyoloji, Getat, Estetik Birimi, Zayıflama Birimi ve Laboratuvar hizmetlerinden indirimli yararlanabileceklerini belirtti. Balcılar, Eğitim-Bir-Sen üyelerine verecekleri indirimli sağlık hizmetinin hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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