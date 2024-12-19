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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Gazze'ye Yardım Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden Gazze'ye Yardım Kampanyası
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek 'Gazze'ye umut ol' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için yardım kampanyası başlattı. Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Gazze'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayın" diyerek tüm vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, "Gazze'ye umut ol" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, kampanyanın önemine dikkat çekerek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Açlık, hastalık ve şiddetle mücadele eden kardeşlerimiz, bizlerin desteğini bekliyor. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak mazlum Gazzeliler için bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayla onların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedefliyoruz. Her bir bağış, Gazze'deki bir can için umut olacaktır. Herkes dilediği miktarda yardımda bulunabilir. Bağışlar mazlum insanlara gıda, kışlık giyecek, barınma ve ilaç yardımı olarak ulaştırılacak. Tüm vatandaşlarımızın yardım kampanyamıza desteğini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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