Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden 13. Yetim Giydirme Şenliği

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenecek olan geleneksel Yetim Giydirme Şenliği için başvurular başladı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma programları çerçevesinde geleneksel 13. Yetim Giydirme Şenliği'ni düzenliyor. Bu özel etkinlikle, sendika üyelerinin bağışlarıyla temin edilecek bayramlık elbise ve kıyafetlerle yetim çocuklar ve ailelerinin yüzü güldürüleceği ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili yaptığı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak her Ramazan ayında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl 13.'sünü düzenleyeceğimiz Yetim Giydirme Şenliği de bunlardan birisi. Her yıl ilgi gören etkinliğimiz yetim çocuklarımızın bayram neşesine ortak olmak ve toplumsal dayanışma ruhumuzu pekiştirmek adına bizim için büyük önem arz ediyor. Gönüllü üyelerimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle, her bağışın çocuklarımız için anlamlı bir fark oluşturacağına inanıyorum. Başta üyelerimiz ve aileleri olmak üzere tüm hayırseverleri bu kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Nakdi bağışların 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'ne ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Sarıgeçili, "Toplanan yardımlar, 27 Mart 2025 Perşembe günü sendika hizmet binamızda yetim çocuklarımızın ebeveynlerine teslim edilecek. Üyelerimiz ve hayırseverlerimiz de dilemeleri halinde teslim törenine katılabilecekler" ifadelerini kullandı.

Bağış kampanyası kapsamında, alt limitin bin 500 TL olarak belirlendiği hayırseverlerin bu limitin üzerinde diledikleri miktarda bağış yapabilecekleri ifade edildi.