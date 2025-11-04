Haberler

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Başarılarıyla Ödüllendirildi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Antalya'da düzenlenen Türkiye Buluşması'nda üye kazanımındaki başarıları nedeniyle ödüllendirildi. Başkan Mustafa Sarıgeçili, bu başarıyı tüm teşkilata mal ederek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, güçlü temsil ve üye kazanımdaki başarılarıyla ödüllendirildi. Ödül töreninin ardında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Sarıgeçili, emeği geçen herkese teşekkür ederek sahada ve masada mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Antalya'da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 20. Türkiye Buluşması ve 65. Başkanlar Kurulu programlarına katılan Adana Şube Yönetimi, ilçe başkanları ve kadınlar komisyonu ile Adana'yı güçlü bir şekilde temsil etti. Toplantıda şubenin üye kazanımındaki başarısı Genel Başkan Ali Yalçın tarafından takdir edilerek Adana Şubesine plaket takdim edildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki tüm şube yönetimleri, ilçe başkanları ve kadınlar komisyonlarının katıldığı programda; toplu sözleşme süreci, sendikal mevzuatta reform gereklilikleri, gelir adaleti ve eğitim çalışanlarının hakları ön plana çıktı. Genel Başkan Ali Yalçın'ın liderliğinde yapılan değerlendirmelerde, sendikal zeminin yeniden düzenlenmesi ve ücret rejiminde adaleti sağlayacak adımların ivedilikle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 20. Türkiye Buluşması ve 65. Başkanlar Kurulunun ardından açıklamalarda bulundu. Tüm şubeler arasında Eğitim-Bir-Sen'e üye kazandırılması noktasında Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin zirvede yer aldığını ve bu başarıdan dolayı Genel Başkan Ali Yalçın'ın elinden aldıkları plaketle taçlandırdıklarını hatırlatan Başkan Sarıgeçili, başarıyı tüm teşkilata mal ederek, "Bu başarı tek kişinin değil, Adana Şubemizin, ilçe başkanlarımızın ve kadınlar komisyonumuzun, il divanımızın, iş yeri temsilcilerimizin ve tüm üyelerimizin ortak eseridir. 'Yaparsa Adana yapar' sözünün hakkını sahada veren herkese teşekkür ediyorum. Her yeni üye mücadelemize atılan bir tuğladır. Omuz omuza, emekle ve kararlılıkla daha çok okula, daha çok yüze, daha fazla hakka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen'in 33 yıllık tarihinin bir kazanım ve başarı tarihi olduğunu belirten Mustafa Sarıgeçili, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı; "Şimdi yeni bir zamanın eşiğinde yeni seferlerin şafağındayız. Sahte kahramanlıkların, vitrin sendikacılarının, sorumsuz sorunluların, sosyal medya manipülatörlerinin gündemine takılmadan kendi gündemimize odaklanmanın, 'yeni bir hervele' yapmanın, yeniden besmele çekmenin zamanı. Bu zamanı da en iyi şekilde değerlendirmek adına eğitim çalışanlarımız için sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz." - ADANA

