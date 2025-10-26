Haberler

Eğirdirli Öğrencilerden Filistin İçin Büyük Dayanışma

Eğirdirli Öğrencilerden Filistin İçin Büyük Dayanışma
Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki öğrenciler, Filistin halkına destek olmak için düzenlenen kampanya kapsamında 238 bin 85 TL yardım topladı. Öğrenciler, etkinliklerle farkındalık oluştururken, harçlıklarını bağışlayarak önemli bir katkı sağladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde öğrenciler, Filistin halkına destek için anlamlı bir kampanyaya imza attı. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki tüm okullarda başlatılan "Filistin Yardım Kampanyası" kapsamında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla toplam 238 bin 85 TL yardım toplandı.

Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmadılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesi ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de tepkiye yol açtı. AFAD tarafından başlatılan "Filistin Yardım Kampanyası" kapsamında Eğirdirli öğrenciler de duyarlılık göstererek önemli bir katkı sağladı.

"Erdem ve değer temelli farkındalık etkinlikleri" düzenlendi

Kampanya süresince ilçedeki okullarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan Erdem-Değer-Eylem yaklaşımı doğrultusunda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, etkinliklerde aktif rol alarak hem Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekti hem de yardım sürecinde ön saflarda yer aldı.

"Safım belli olsun" diyen öğrencilerden duygulandıran katkı

Eğirdirli öğrenciler, topladıkları bağışlarla yalnızca maddi değil manevi destek de sundu. "Safım belli olsun" diyerek kampanyaya katılan öğrenciler, kendi harçlıklarından ayırdıkları paralarla Filistin halkına yardımda bulundu. Veliler ve öğretmenler de kampanyaya büyük destek vererek öğrencilerin bu anlamlı çabasına katkı sağladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
