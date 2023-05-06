Eğirdirli balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Eğirdir Gölünde 15 Mart'ta başlayan balık av yasağı, 15 Haziran'da sona erecek. Avlanma yasağının kalkmasına az bir zaman kala Eğirdirli balıkçılar ağ ve kerevit pinterlerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iç sulardaki balık neslini korumak amacıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri avlanma yasağı devam ediyor. S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne kayıtlı balıkçılar, yırtılmış balık ağlarını ve kerevit pinterlerini tamir ederek yeni sezona hazırlanıyor. Avlanma yasağının kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarına tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi. Balıkçılar kerevit pinterlerini ilmek ilmek dokuyarak tamir işlerini gerçekleştiriyor.

Kerevit avı yasağı 1 Temmuz'da sona erecek.

Isparta'da, kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için Eğirdir Gölü'nde 8 ay süren kerevit avı yasağı 1 Temmuz'da sona erecek.

Eğirdir'de yarım asırdır balıkçılıkla uğraştığını dile getiren Selim Sakçalı "Eğirdir'de 45 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Kerevit sezonumuz Kasım ayında yasağa girer, 1 Temmuz'da da biter. Biz bu sekiz aylık dönemde de avcılarımız tamir işlerine başlarlar. Bizler geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Bütün balıkçılarımıza bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Eğirdir'de 10 yaşından beri balıkçılık yaptığını ifade eden Balıkçı Mehmet Büyükçetin ise "Eğirdir'in en eski balıkçılarından birisiyim. Yaklaşık 60 yıldır Eğirdir Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Geçimimi Eğirdir Gölünden sağlıyorum. Şuan balık sezonu kapalı. Teknelerimizin bakımlarını yavaş yavaş yapıyoruz. Bir çok arkadaşımız tamamladı bile. Sezonumuz 15 Haziran'da açılacak. Bizim için önemli olan sezonumuzun iyi geçmesi. Bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi. - ISPARTA