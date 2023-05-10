Eğirdir'in 'alev savaşçıları' göreve hazır

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, olası yaz yangınlarıyla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde yangın sezonuna hazırlık eğitimi verilirken, alev savaşçıları teorik ve pratik eğitimlerle hazır hale getirildi. Eğitime katılan tüm personele orman yangınlarıyla mücadele, haberleşme, orman yangınlarını etkileyen faktörler, mücadele stratejisi, iş güvenliği, ilk yardım, su-köpük kullanımı, arazi şekillerine göre yangınlar hakkında bilgiler verildi.

Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah, yapılan bu teorik ve uygulamalı eğitimin kurum çalışmalarının daha verimli ve etkin yürütülmesi amaçlandığını belirterek, "İnşallah yangınsız bir yaz sezonu geçiririz" temennisinde bulundu.

Yapılan teorik ve uygulamalı eğitime; Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Aslan, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taser, İş Güvenlik Uzmanı Mustafa Doğan, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah, İşletme Müdür Yardımcısı Ulaş Dile, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve arazöz şoförleri katıldı. - ISPARTA