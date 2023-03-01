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Eğirdir'de depremzede sayısı 708 oldu

Yerel Haberler

Eğirdir'de depremzede sayısı 708 oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 708 afetzede ağırlanıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 708 afetzede ağırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlar farklı şehirlerde misafir edilmeye devam ediliyor. Eğirdir'de misafir edilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Eğirdir Kaymakamlığı önünde kurulan yardım çadırından ücretsiz olarak karşılanıyor. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada: "İlçemizde 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibariyle ev, misafirhane, apart, otel ve pansiyonlarda olmak üzere 9 ilden toplam 180 aileden 708 depremzede vatandaşımız misafir ediliyor" denildi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, "Eğirdir'de misafir olan depremzede vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını en iyi hale getirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gün, birlik ve beraberlik günüdür, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Isparta Eğirdir Yerel Haberler

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