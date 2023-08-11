Üye Girişi
Haberler

Eğirdir Dağ Komando Okulu'nun yeni paşası Tuğgeneral Ahmet Aşık oldu

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine Tuğgenaral Ahmet Aşık tayin edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine Tuğgenaral Ahmet Aşık tayin edildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin yeni görev yerleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgenaral Emre Tayanç'ın tayini Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına çıktı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine ise Tuğgeneral Ahmet Aşık'ın atandığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Ahmet Aşık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title