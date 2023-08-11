Eğirdir Dağ Komando Okulu'nun yeni paşası Tuğgeneral Ahmet Aşık oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine Tuğgenaral Ahmet Aşık tayin edildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin yeni görev yerleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgenaral Emre Tayanç'ın tayini Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına çıktı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine ise Tuğgeneral Ahmet Aşık'ın atandığı öğrenildi. - ISPARTA