EGİAD Başkanı: Yerel Medyanın Önemi Artıyor

İzmir'deki bazı yayın organlarının küçülmeye başlaması üzerine açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Yerel medya, o kentin veya bölgenin beklenti ve sorunlarını dile getirmesi nedeniyle kentimiz açısından önemini daha da artırıyor" dedi.

Bir kentin hem ekonomi hem de nüfus ölçeğini yansıtan yerel basının, o bölgede yaşayanların demokratik sesi olduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, "Ülkemizde ulusal mecralar belli bir yayın politikası ve ülke genelini ilgilendiren yayınlar yaparken, bilgi alma açısından yerel medya ise o kentin veya bölgenin beklenti ve sorunlarını dile getirmesiyle, kentimiz açısından basının önemini daha da artırıyor. Ama daha da önemlisi yerel basın, demokratik süreçlerin ilk basamağı olan yerel yönetimlerin denetlenmesinde öncü sorumluluğa sahip olmasıyla hepimiz için çok önemli bir denetleme mekanizmasıdır. Yani, demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir konumda bulunmaktadır." dedi.

Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların basın sektörüne de sirayet ettiğini hatırlatan Yelkenbiçer, "Tüm sektörlerde olduğu gibi demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan gazetecilik sektöründe de son yılların en zor ekonomik sıkıntılarından biri yaşanmakta, yerel gazeteler yaşam savaşı vermekte. Özgür ve tarafsız basın; demokrasinin kilometre taşıdır. Demokrasinin 4. gücü olan basın, hepimizin sesi, kulağı ve gözü olarak önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Kentin ekonomik ve sosyal yapısının temel taşlarından, o kentin gelişim ve değişiminde de birinci derecede rol oynayan yerel gazetelerin, ulusal gazetelerin Ege eklerinin yayın hayatlarına güçlü şekilde devam etmesini önemli ve değerli buluyoruz." dedi. - İZMİR