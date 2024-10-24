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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Tüm gücümüzle devletimizin yanındayız"

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer:
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Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına EGİAD iş dünyasından kınama açıklaması geldi.

Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına EGİAD iş dünyasından kınama açıklaması geldi. EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, alçak saldırının sadece savunma sanayisine değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizerek, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı ülkemizin bekasına yapılan bir saldırıdır. Ancak emellerine ulaşamayacaklardır. Bu terör olayını gerçekleştirenlere karşı her zaman devletimizin yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz. Saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramankazan Politika Güvenlik Yerel Terör TUSAŞ

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