EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: 'Gençlerimize güveniyoruz'

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Yelkenbiçer, mesajında, "Bağımsızlık umutlarının vücut bulduğu, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 104. yılı kutlu ve mutlu olsun. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz geleceğine her zaman sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. 104 yıl önce milli mücadelenin ilk kıvılcımının yakıldığı bu özel günün anlam ve öneminin üzerinde durmanın ve genç nesillere bu kutlu mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatmanın hepimizin görevi olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan görüşleri hala bize yol göstermeye devam ediyor. 19 Mayıs bize mücadelenin değerini bir kez daha hatırlatıyor. Laik, demokratik, bağımsız bir ülke kurma hayali ile atılan bu ilk adımı tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bugünün anlam ve önemini tekrardan anlatmak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hepimizin en temel borcudur. Bağımsızlık umutlarının vücut bulduğu, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 104. yılı kutlu ve mutlu olsun. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz geleceğine her zaman sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz. Bizler de bir genç iş insanları örgütü olarak bu güveni boşa çıkarmamak için her gün üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. - İZMİR