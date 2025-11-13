Ege Üniversitesi Türk Dünyası ile İlişkiler Koordinatörlüğü Kurdu

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası ile olan akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü kuruldu.

Koordinatörlük; Türk Dünyası ülkeleri ile gerçekleştirilen protokoller, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, ortak akademik çalışmalar ve proje iş birliklerinin planlanması gibi konularda faaliyet gösterecek. Koordinatörlüğün kurulması ile Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Türk Dünyası ile ilişkilerin daha etkin, sistemli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ege Üniversitesinin Orhun Değişim Programına liderlik ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, Orhun sürecinin öncü üniversitesi olarak son 3 yıldır en fazla başvuru alan ve en fazla kabul veren üniversite konumunda bulunuyor. Ege Üniversitesinin akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olması, öğrenci ve öğretim üyelerinin akademik çalışma yapmak için üniversitemizi tercih etmelerinde önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türk Cumhuriyetleri ile kurulan ilişkilerin en üst düzeyde önemsenmesi, Üniversitemizin bu devletler ile temas kurma isteğini güçlendiriyor. Böylece ilişkilerimiz, akademik ve sosyal anlamda her geçen gün daha da gelişiyor. Türk Dünyasının çeşitli alanlarında faaliyet gösteren üniversitelerle 160 ikili iş birliği protokolüne sahip olan Üniversitemiz, hem Orhun Değişim Programı hem de ikili iş birliği protokolleri kapsamında geçtiğimiz yıl 286 öğrenci hareketliliği ve 306 öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da gönül coğrafyamız olan Türk Dünyası ile iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Ege Üniversitesinin Türk Dünyası ile öğrenci ve akademisyen değişimindeki güçlü konumundan bahseden Koordinatör Doç. Dr. Fazıl Özdamar ise "Ege Üniversitesi, 2017 yılında yürürlüğe giren Orhun Değişim Programının ilk günden bu yana doğal üyesidir. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Orhun Değişim Programı kapsamında Üniversitemizde 40 öğrenci ve 13 öğretim üyesi bulunuyor. Ayrıca ikili iş birliği protokolü çerçevesinde iki öğrenci Üniversitemizde eğitim alıyor. Diğer yandan kısa dönemli ikili iş birliği protokolü hareketliliği ile 32 öğretim üyesi ve 71 öğrenci, Üniversitemize gelerek akademik çalışmalarda bulunuyor. Üniversitemiz; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan ve Özbekistan'ın asil; Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise gözlemci üye olduğu Türk Keneşi bünyesinde oluşturulan Türk Üniversiteler Birliğine üye üniversiteler ile iş birliği protokollerinin sayısını her geçen artırıyor. Öte yandan bu birliğe üye üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda Orhun Değişim Programı ve ikili iş birliği protokolü ile ilgili bilgi ve tecrübelerini bu üniversitelerle paylaşmaya devam ediyor." diye konuştu. - İZMİR