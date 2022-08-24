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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Yerel Haberler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koridorlarında meydana gelen su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koridorlarında meydana gelen su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de bugün etkili olan ve yaklaşık 3 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, birçok cadde ve sokakları adeta göle çevirmişti. Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesini ve hastane koridorlarını ise su basarken, hastaneye gelen vatandaşların yanı sıra, sağlık çalışanlarının da zor anlar yaşadığı anlar vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine yansımıştı. Yaşanan su baskınına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; sular içinde kalan sağlık çalışanlarının bir hastayı sedye ile taşıdığı, hastane içerisinde ve bahçesinde bulunan sağlık çalışanları ile vatandaşların yaşadığı zor anlar yer alıyor.

Öte yandan, hastane personellerinin de koridorlarda biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüntülerde yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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