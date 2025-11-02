Haberler

Ege Üniversitesi KYK Yurtlarında Çöp Krizi

Güncelleme:
Ege Üniversitesi KYK yurtlarında kalan öğrenciler, çöplerin günlerdir toplanmadığını ve yurtlarda ağır kokular oluştuğunu belirtti. Yurtlarda yaşanan bu durum, öğrencileri mağdur etti.

(İZMİR) - Ege Üniversitesi KYK yurtlarında kalan öğrenciler, çöplerin günlerdir toplanmadığını ve yurtlarda oluşan çöp yığınları nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Ege Üniversitesi KYK yurtları, "çöp kriziyle" gündeme geldi. Yurtlardaki düzenli toplanmadığı belirtilen çöplerin yurt koridorlarında yığın oluşturduğu ileri sürüldü.

Öğrenciler, çöplerin toplanmaması nedeniyle yurtlarda ağır kokuların oluştuğunu ifade etti.

Öğrenciler ayrıca yemeklerin de temiz hazırlanmadığını iddia etti.

