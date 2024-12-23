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Ege, Marmara ve Trakya Bölge Borsaları İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ege, Marmara ve Trakya Bölge Borsaları İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
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Aydın Ticaret Borsası, Balıkesir'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, tarım ve ticaret sektörlerinde karşılaşılan zorluklar ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine istişarelerde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bölgelerin ekonomik potansiyelini artırmak için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Aydın Ticaret Borsası, bölgesel iş birliği ve ortak hedeflerin ele alındığı İstişare Toplantısı'na katılım sağladı.

Balıkesir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Ege, Marmara ve Trakya Bölge Borsaları İstişare Toplantısı'nda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cihan Can yer aldı.

Toplantıda, bölge borsalarının mevcut faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı ve bu çalışmaların etkilerini artırmak adına iş birliğini geliştirecek yeni fırsatlar üzerinde duruldu. Borsa başkanları, tarım ve ticaret sektörlerinde karşılaşılan güncel zorlukları değerlendirerek, bu alanlarda sürdürülebilir büyüme ve gelişim sağlamak için atılabilecek adımlar konusunda istişarede bulundu. Bölge ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla inovatif yaklaşımlar, ortak projeler ve bilgi paylaşımı gibi konular öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca, sektörel kalkınmayı destekleyecek stratejik planlamalar ve gelecekte uygulanabilecek iş modelleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"İş birliği ve ortak akıl ile bölgemizi güçlendireceğiz"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgesel iş birliği toplantılarının yalnızca borsaların değil, aynı zamanda tarım ve ticaret sektörlerinin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Çondur, "Balıkesir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu istişare toplantısı, mevcut faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve ortak akıl doğrultusunda yeni projeler geliştirmek adına önemli bir toplantıdır. Aydın Ticaret Borsası olarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü iş birliğini destekliyor ve sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atmayı sürdürüyoruz. Birlikte hareket ederek, bölgemizin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, bizleri ağırlayan Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekerek, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflere ulaşılması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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