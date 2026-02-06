Yoğun Yağış Selçuk–Germencik Yolunda Çökmeye Neden Oldu

(İZMİR) - Ege Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağışlar, Selçuk–Germencik karayolunda çökmeye neden oldu. Dere yatağı geçişinde meydana gelen göçük nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, herhangi bir kazanın yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Günlerdir aralıksız devam eden sağanak yağışlar Ege Bölgesi'nde altyapı ve ulaşım sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Toprağın suya doyması ve derelerin taşması sonucu Ege Bölgesi'nin birçok noktasında sel ve taşkınlar yaşandı. Bu olumsuzluklardan biri de Selçuk–Germencik Karayolu'nda görüldü. Yapımı uzun süredir devam eden yolun dere yatağı üzerindeki bölümünde meydana gelen göçük, trafiğe açık olan kısmı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Olay, gece saat 02.15 sıralarında yol kenarında işletmesi bulunan İbrahim Çağlar tarafından fark edildi. Gürültüyle uyandığını belirten Çağlar, "İlk anda deprem olduğunu sandım. Dışarı çıktığımda yolun çökmekte olduğunu gördüm. O sırada hala akan bir trafik vardı. Elimden geldiğince ışıkla gelen araçları uyarmaya, durdurmaya çalıştım. Ardından hemen ilgili birimlere haber verdim. Aynı saatlerde İzmir–Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde de bir kaza olmuş ve trafik buraya yönlendirilmiş. O yoğunlukta tek bir kazanın bile yaşanmamış olması gerçekten büyük bir mucize" dedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, yapımı süren yolda ek şerit çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi. Yetkililer, yolun gün içerisinde ek şerit üzerinden kontrollü şekilde trafiğe açılmasının planlandığını, çöken bölümün onarımının ise en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.