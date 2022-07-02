Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor. Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler. ANKA / Yerel Mehmet Fatih Atay Efeler Yerel Haberler

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