Efes Selçuk, Yeni Bir Parka Kavuşuyor

Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların talepleri üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir park yapımı için çalışma başlattı. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun arkasında bulunan bölgede yapılacak parkta kent mobilyaları ve oyun grupları yer alacak.

Efes Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayan çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti Mahallemizdeyiz. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun hemen arkasındayız. 2000 metrekarelik park alanı olarak ayrılmış bir yerdi burası. Bu alana ilişkin olarak çok büyük talepler vardı. Buranın bir an önce düzenlenmesi, hem bir yeşil alan olması hem de insanların rahat rahat nefes alacakları bir alan olması talep ediliyordu. Cumhuriyet Mahallemizin yol ihalesini yaptığımız dönem içerisinde hem yolları hem de kaldırımları yaparken o ihalenin içerisine dahil ettiğimiz bir yerdi. Hem otopark alanları ayrıyeten düzenlendi ki, haneler araçlarını düzgün bir şekilde park edebilsinler hem de bu hanelerde yaşayan aileler de burada keyifli vakit geçirsinler istiyoruz. Hayırlı olsun Efes Selçuk, hayırlı olsun Cumhuriyet Mahallesi."

Cumhuriyet Mahallesi'nde altyapı çalışmaları biten yollar kapsamında çalışmalara başlanan park alanının yanı sıra ihale kapsamında bugüne kadar 6500 metrekarelik yolun yapımı tamamlandı. İhale kapsamında 22000 metrekare daha yol yapılacak.