Efes Selçuk'ta Yeni Otogar Yakında Hizmete Girecek

Efes Selçuk'ta devam eden saha çalışmalarını yerinde inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogardan, Söğütçü arazi yoluna kadar kentte süregelen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Efes Selçuk'ta devam eden saha çalışmalarını yerinde inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogardan, Söğütçü arazi yoluna kadar kentte süregelen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ARAZİ YOLLARI YAPILMAYA DEVAM EDİYOR

Zeytin sezonunun başladığı bu günlerde vatandaşların zeytin bahçelerine daha rahat ulaşımları için yapılan yol çalışmalarını inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Söğütçü Mevkii'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sengel, "Zeytin sezonu yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğimiz bu yola ilişkin olarak gerekli müdahale yapılmış olup çalışmalar devam ediyor" dedi.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU PARKI REVİZYONA GİRİYOR

Cumhuriyet mahallesinde yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Ceritoğlu Sengel, "Çocuklarımızın isteği üzerine parkta yer alan futbol oynama alanına çim serimini gerçekleştirdik. Daha sonra ışıklandırmasını ve aynı zamanda parkın zemininin kauçuğunu yaparak Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nı bir revizyona sokacağız" dedi.

"EFES SELÇUK'A YENİ OTOGAR YEPYENİ SOLUK GETİRECEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar alanına giden yolun yapımına devam edildiği bilgisini de veren Ceritoğlu Sengel, "Vasıtalara giden yol yapılmaya devam ediyor. Efes Selçuk'a otogarın açılmasıyla birlikte yepyeni bir soluk gelecek. Cemevinin altında bulunan ve toz toprak içerisinde bulunan alanda taş döşemesini tamamladık. Alanın ortasına ve kenarlarında ağaçlandırma çalışması yaparak bölgeye hem otopark hem de bir alan kazandırmış olacağız" dedi.