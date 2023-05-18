Efes Selçuk'ta Sofralar, Yurttaşlara Dağıtılan Fidelerle Bereketlenecek

Efes Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla vatandaşı üretime dâhil etmeye devam ediyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde atalık tohumlardan üretilen fideler ve Park Bahçe Birimi’nin topladığı yeşil atıklardan üretilen kompost gübreler yurttaşlara dağıtıldı.

Efes Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla vatandaşı üretime dahil etmeye devam ediyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan üretilen fideler ve Park Bahçe Birimi'nin topladığı yeşil atıklardan üretilen kompost gübreler yurttaşlara dağıtıldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan üretilen domates, biber, patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara ulaştırıldı. Yurttaşlara dağıtılan kompost gübreler, Park ve Bahçe Birimi'nin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde ediliyor.

Daha önce atalık tohumlardan elde edilen fideleri alım garantisi ile üreticilerle paylaşan Efes Selçuk Belediyesi, şimdi de yurttaşlara fide dağıttı ve tarımla ilgilenen yurttaşlara destek oldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi - Eşitlik Birimi Parkı yanında dağıtılan fidelerle tarımsal üretime yurttaşlar da dahil edildi ve tarımsal kalkınma hamlesine kent genelinde daha çok yurttaş katılmış oldu.