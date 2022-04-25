Efes Selçuk'ta Çocuklar, 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutladı

SELÇUK, İZMİR (ANKA) - Efes Selçuk'ta 23 Nisan Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Efes Selçuklu çocuklar, bayramlarını sokak oyunlarıyla ve başarılı performanslarıyla kutladılar.

Efes Selçuk'ta "Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür" sloganı ile Pazar Yeri'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar, hem sahnede yer aldılar hem de birbirinden farklı eğitici ve eğlenceli oyunların tadını çıkardılar. Yüz boyama, resim, origami, satranç, geri dönüşüm, kelime oyunu gibi atölyelere katılan çocuklar, sahne performanslarıyla da beğeni topladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de şenlik alanını gezerek, çocukların aktivitelerine katıldı.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi eğitmenlerinden Bahadır Varvar yönetimindeki koro, Kamber Karameşe yönetimindeki grup performansı ve Kerim Akgüneş'in öğrencilerinin ritim gösterisi büyük beğeni topladı.

Belediye Halk Oyunları Ekibi'nin performansı ve sihirbaz gösterisinin de yer aldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği, akşam saatlerine kadar devam etti.