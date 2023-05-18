Efes Selçuk'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlanacak

Efes Selçuk’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Uluslararası Halk Oyunları Şenliği ve fener alayı ile kutlanacak.

Efes Selçuk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Uluslararası Halk Oyunları Şenliği ve fener alayı ile kutlanacak.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek Uluslararası Halk Oyunları şenliği kapsamında Sırbistan, Ukrayna, Moldova ve Litvanya'dan gelecek beş ekip, halk oyunları gösterisi sunacak. Şenliğe Efes Selçuk'tan da üç halk oyunu ekibi katılacak. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği yarın saat 18.30'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak.

Uluslararası Halk Oyunu Şenliği'nin ardından saat 20.00'de İstasyon Meydanı'nda fener alayı başlayacak. "Haydi Efes Selçuk sen de bayrağını al gel" sloganı ile İstasyon Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş Pazar Yeri'nde son bulacak.

Yürüyüşün ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri saat 21.00'de Pazar Yeri'nde Eypio konseri ile devam edecek.