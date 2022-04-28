Efes Selçuk Ramazan'da Dayanışmayı Güçlendirdi

SELÇUK, İZMİR (ANKA) -

Efes Selçuk'ta ramazan dayanışma ile geçti. Ramazan ayı sebebiyle dayanışma faaliyetlerine ağırlık veren Efes Selçuk Belediyesi, sosyal yardımdan, camilerin temizliğine kadar birçok çalışma düzenledi.

Kadir Gecesi'nde Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar ile 3 binden fazla Efes Selçuklu iftar sofrasında bir araya geldi.

İFTAR KART UYGULAMASI İLE 106 AİLEYE 53 BİN TL TUTARINDA DESTEK

Ramazan öncesinde kent genelinde yer alan camilerin temizliği tamamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara anlaşmalı esnaftan gıda alışverişi olanağı veren İftar Kart uygulaması ile 106 aileye 53 bin TL tutarında destek verildi. İftar Kart uygulaması ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılırken, esnafa verilen destekle de kent ekonomisine katkı sunuldu. 185 aileye toplam 37 bin TL tutarında alışveriş fişi verildi, 63 aileye 24 bin 235 TL tutarında nakdi yardım yapıldı. Ayrıca ramazan ayı süresince camilerde vatandaşlara tespih ve tatlı dağıtıldı.

ARİFE GÜNÜ MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ SERVİS

Bayram öncesinde mezarlıkların temizliğini tamamlayan, kent genelinde temizlik çalışmalarına hız veren Efes Selçuk Belediyesi arife günü mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti de sağlayacak.