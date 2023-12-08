Efes Selçuk Çocuk Meclisi'nden Modern Dans Kursu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından kabul edilen modern dans kursu, çocukların kayıt yaptırabileceği ücretsiz bir kurs olarak başlıyor. Başvuruların son tarihi 22 Aralık.

Efes Selçuk Çocuk Meclisi'nde kabul edilen modern dans kursu, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yaşama geçiriliyor. 8- 15 yaş arası çocukların kayıt yaptırabileceği kurs için son başvuru tarihi 22 Aralık.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Odeon'da kurulan Efes Selçuk Çocuk Meclisi yeni bir karara imza atmıştı. Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısında çıkan karar ile Efes Selçuklu çocuklar için ücretsiz modern dans dersleri başlıyor.

Çocuk Meclisi ilk toplantısında yılbaşı panayırının içeriğinin yanı sıra Efes Selçuklu çocukların eğitim ve sosyal hayatı için de çeşitli kararlar almıştı.

Çocuk Meclisi'nin isteğiyle açılacak modern dans kursu için başvurular Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvuruların sona ermesinin ardından kurslar her Cumartesi saat 14.00'te Aynalı Salon'da düzenlenecek.