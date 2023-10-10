Efes Selçuk Belediyesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Finalde

Efes Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi ile Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'Sosyal Etki' kategorisinde finale kaldı.

Ekonomik, çevresel ve sosyal konularda önemli etkiler yaratan projeleri öne çıkarmak amacıyla verilen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde finale kalan kurumlar açıklandı. Birçok büyük şirketin başvurduğu Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde bu yıl Efes Selçuk Belediyesi birçok büyük kurumun arasında Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi ile finale kaldı.

Doğal kaynaklardaki azalma, finansal güçlükler, sınırlı yerel satın alma gücü, nitelikli insan gücündeki azalma gibi büyüme problemleriyle karşı karşıya olan kurumların krizleri fırsata çevirmesi adına ürettiği projeler, 15 ana kategoride değerlendiriliyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yarıştığı Sürdürülebilir İş Ödülleri, bu yıl 10. kez veriliyor. Verilen ödüllerle zor koşullar altında üretilen projelerin Türkiye'ye ilham vermesi amaçlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde bulunan Toprak Okulu'nda çocuklar ve üreticiler başta olmak üzere her yaştan yurttaş için eğitimler düzenleniyor. Tohum Merkezi'nde yerel tohumlar toplanıyor, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ile geçmişten bugüne değişen tarım yöntemlerine dair araç ve gereçler kayıt altına alınıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde bulunan plantasyon alanlarında ise birçok bitkinin ekimi yapılıyor.