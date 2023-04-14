Efes Selçuk Belediyesi'nde Memurlar İçin Tis Süreci İkramiye Kazanımıyla Tamamlandı

Efes Selçuk Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında Belediye bünyesinde görev yapan memurlar için devam eden toplu iş sözleşmesi süreci, ikramiye kazanımıyla tamamlandı.

Efes Selçuk Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında Belediye bünyesinde görev yapan memurlar için devam eden toplu iş sözleşmesi süreci, ikramiye kazanımıyla tamamlandı.

Efes Selçuk Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur ikramiyesi 1000 TL'den 1250 TL'ye yükseltildi. Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce Belediye'de görev yapan memurlarla bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, memurlar ile ilgili mevzuatta ikramiyeye ilişkin yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Başkan Sengel, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tamamladık diyebiliriz. Memurlar için de minik bir kapı açılmış olsun. Bundan sonraki süreçte de mevzuatlarla ilgili de bir değişiklik olsun ve bir kazanım elde edilsin istediğimiz için aynı zamanda da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yaklaşırken 29 Ekim'e bağlayabileceğimiz sizin taslak sözleşmenizde de net 1000 TL olarak geçen bir ikramiye vardı. Biz onu net 1250 TL'ye bağladık. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Umarım daha fazla kazanım elde ettiğiniz, birlik beraberlik içerisinde gidebilecek ve mevzuatlardaki değişikliklerle birlikte başka bir hale gelecek, ekonominin daha düzgün olacağı yarınlar olur. En büyük temennimiz bu. Daha büyük kazanımlar elde etmeniz temennisiyle hepinize hayırlı uğurlu olsun."

Sengel, banka promosyonu ile ilgili sürecin devam ettiğini, bu süreçte memurlar ile ortak bir karara vararak hareket etme düşüncesinde olduklarını belirtti.