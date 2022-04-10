Efendioğlu: 'Bu şehirde birileri aç uyursa vebali hepimizindir'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Kızılay İlçe Şube Başkanları ve İlçe Koordinatörlerinin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Yunusemre ilçesindeki bir kafede düzenlenen iftar programına, Kızılay İlçe Şube Başkanları ve Koordinatörleri, çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüş alışverişinde bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın misyonunun çok büyük olduğunu ve bu misyonun; Kızılay çalışanlarının sorumluluklarını arttırdığını dile getirdi.

Efendioğlu, şöyle konuştu: "Kızılay Başkanlığı görevimize Ramazan ayı olması nedeniyle hızlı bir şekilde başladık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaşarak, kapılarını çalıp, gıda kolilerimizle, alışveriş çeklerimizle onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk Kızılay'ın üstlendiği misyon oldukça büyük. Bu yüzden bizlerin omuzlarında ki sorumluluk ise çok daha büyük. Çünkü şehrimizde bir kişi aç uyur, bir ihtiyaç sahibi kendisini yalnız hissederse, bunun vebali hepimizin boynundadır. Bizler Türk Kızılay ekipleri olarak hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine gönüllerini kırmadan, incitmeden; sağ elin verdiğini, sol ele göstermeden teslim edeceğiz. Bizim üzerimize düşen, insan onuruna ve bizlere yakışan budur."

Programa, Türk Kızılay Manisa İl Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları ve ilçe koordinatörleri katıldı. - MANİSA