Efelerli Çocuklar, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Efeler Belediyesi'nin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamasına, kreşlerde eğitim gören öğrenciler ve ebeveynleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay da çocukları yalnız bırakmadı. Rengarenk kıyafetler giyen ve ay yıldızlı bayrakları ellerine alarak sahneye çıkan çocuklar, gruplar halinde çeşitli oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Gösterilerin ardından konuşan Başkan Atay, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirirken ebeveynlerimize yardımcı olmak ve çocuklarımızın eğitimlerine en iyi şekilde katkı sunmak için çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim umudumuz ve geleceğimiz çocuklarımız. Umarım bu ülkeyi bizden daha iyi yönetirler. Yaşasın 23 Nisan" dedi.

BAŞKAN ATAY'DAN 600 ÇOCUĞA HİZMET VERECEK BAKIMEVİ SÖZÜ

Atay, konuşmasının devamında, Efelerli ebeveynlere bir de müjde verdi. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Atay, şunları söyledi:

"4 aylık sürede Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde 600 öğrenci kapasiteli Gündüz Bakımevi'nin temelini atacağım. Söz veriyorum. O bölgedeki fabrikalarda çalışanlar, çocuklarının okul öncesi eğitimi konusunda şüphe etmeyecekler. Kadınlar, iş yerine giderken çocuklarını güvenle emanet edebilecekler. Bunları sizin için yapıyorum; özgürleşmeniz, sosyalleşmeniz ve ekonomik bağımsızlığınızı kazanmanız için. Bu ülkede sevgiyi yeşertecek olan çocuklarımızın mutlu olmasını sağlayacak olanlar siz kadınlarsınız."