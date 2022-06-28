Efelerli Yurttaşlar, Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Kaymakamlığı tarafından halk sağlığını güçlendirmek amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Atay, Efelerli yurttaşlar ile beraber yürüyüş yaptı.

Başkan Atay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in sağlıklı bir yaşam için 'Gelin birlikte yürüyelim, yürümek yaşam tarzımız olsun' çağrısına olumlu cevap verdi. Saat 06.30'da Adnan Menderes Stadyumu'nda bir araya gelen Efelerli yurttaşlar, stadyum çevresinde sabah yürüyüşü yaptı.

Etkinliğin ilk gününe, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Efelerli yurttaşlar katıldı.

Sağlık için hareketli yaşamın önemine vurgu yapan Başkan Atay, Efelerlileri sabah yürüyüşlerine şu sözlerle davet etti:

"Bildiğiniz gibi son yıllarda hareketli yaşamın beden ve ruh sağlığına etkisi doktorlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Efeler Kaymakamlığı tarafından hekimlerin bu tavsiyelerine kulak verilmiş ve hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de sosyal hayata canlılık katmak için iyi düşünülerek güzel bir proje yapılmış. Biz de ilk gününde katılım sağlayarak destek olmak istedik. Efeler halkını bundan sonra da devam edecek sabah yürüyüşlerine katılmaya davet ediyorum."

ANKA / Yerel