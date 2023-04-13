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Efeler'in yollarında bakım ve onarım devam ediyor

Efeler'in yollarında bakım ve onarım devam ediyor

Yerel Haberler

Efeler Belediyesi, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin işlerinin yanında gelen talepleri de hızlı şekilde yerine getiriyor. Ekipler, Kuloğullar, Kozalaklı ve Gödrenli Mahallesi sakinlerinin ev ve bahçelerine ulaşmak için kullandığı yolda, bakım ve onarım çalışması başlattı. Onlarca kilometre uzunluğundaki güzergahta titizlikle süren faaliyetlerin bölge halkını da memnun ettiği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Efeler Yerel Haberler

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