Efeler'in yeni asfalt makinesi ilk görevine çıktı - Haberler

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde tanıtımını gerçekleştirdiği asfaltlama aracı, Ata Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarında ilk kez kullanıldı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi çerçevesinde, Efeler Belediyesi, ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için son teknoloji ürünü olan sathi asfalt kaplama aracını bünyesine katmıştı. Ata Mahallesi'nde bulunan tali yolların asfaltlanması amacıyla ilk kez kullanılan araç, mahalle sakinlerinden tam puan aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, asfaltlama aracının ilk çalışması hakkında görüşlerini dile getirirken, Efeler'de gerekli olan her yeri asfalt yapacağını ifade etti. Başkan Atay: "Bu araç bizim için gerçekten gerekliydi. Efeler'deki bozuk yolların, tali yolların, köy ve yayla yollarının asfaltlanması amacıyla çıktığımız yolda ilk çalışmamızı Ata Mahallemizde gerçekleştirdik. Oldukça hızlı şekilde gereken her yeri asfalt yapacağız. Programımız hazır. Ümit ediyorum ki kısa zamanda Efeler'de asfaltlanmamış tali yol kalmayacak." diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel