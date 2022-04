Efeler'in tırmanma duvarında uluslararası turnuvaya hazırlanıyorlar

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Letonya'da gerçekleştirilecek Açık Alan Duvar Tırmanış Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini ağırladı.

Polonya koordinatörlüğünde Polonya Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış olan 'Healthy Europeans on the Move' (Sağlıklı Avrupalılar Hareket Halinde) isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde Türkiye, Polonya, Letonya ve İspanya'dan sporcular açık alanda duvar tırmanış branşında yarışacak. Mayıs ayında Letonya'da gerçekleştirilecek olan Açık Alan Duvar Tırmanış Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Efeler'in olimpik tırmanma duvarında yarışmaya hazırlandı. Efeler Belediyesi'nin Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır'ın eğitim verdiği Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, turnuvada Polonya, Letonya ve İspanya'dan okullarla karşı karşıya gelecek. Tırmanış alanında en başarılı ülkeler arasında yer alan Letonya'da turnuvaya katılacak olan öğrenciler, hem uluslararası alanda kendilerini test etmiş, hem de tecrübeyi yerinde edinmiş olacak. - AYDIN

