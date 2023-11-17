Efeler'in Otizm Yaşam Merkezi'nde Özel Bireyler İçin Deprem Eğitimi

Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Otizm Yaşam Merkezi'nde eğitim çalışmalarıyla, özel bireylerin hayatına olumlu katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Kendi alanında bölgesinin en kapsamlı merkezi olan Otizm Yaşam Merkezi'nde verilen eğitimlerle özel bireyler yeni bilgiler ediniyor, beceriler kazanıyor, yeteneklerini geliştiriyor, sosyal yaşama daha aktif katılma olanağı elde ediyor. Bu kapsamda Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD) Başkanı ve Otizm Vaka Yöneticisi Mahperi Serpil Dede ile Efeler Belediyesi'nin 3. Çocuk-Ergen-Yetişkin Psikososyal Destek Merkezi'nde görevli Psikolog Hazal Sansür, eğitim semineri ve psiko-sanat terapisi verdi.

Eğitim seminerinde otizmli bireylerin özel durumları gözetilerek deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile deprem esnası ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğine dair bilgiler verildi, otizmli bireylerin ve ailelerinin soruları yanıtlandı. Eğitimin sonunda katılımcılara farkındalık için mavi düdük dağıtıldı.

MOBAD Başkanı Mahperi Serpil Dede, özel bireylerin ve ailelerinin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu bunun da kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Otizm Yaşam Merkezi'ni hizmete açıp burada verilen eğitimler ve etkinliklerle özel bireylerin hayatını kolaylaştıran projeleri için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerini iletti.