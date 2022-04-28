Efeler'in olimpik tırmanma duvarı, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler'in olimpik tırmanma duvarı, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Efeler'in olimpik tırmanma duvarı, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) düzenlediği "Spor Tırmanış Hız Küçük A-B, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası (HIZ) 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.00'da Efeler Belediyesi'nin Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki Olimpik Tırmanma Duvarı'nda yapılacak. Türkiye genelinden 51 sporcunun katılmaya hak kazandığı yarışmanın ardından gün sonunda, dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Dereceye girenler Efeler'de yapılması planlanan Milli Takım Kampı'na davet edilecek. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title