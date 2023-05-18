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Efeler'in minikleri tarihe yolculuk etti

Efeler'in minikleri tarihe yolculuk etti

Yerel Haberler

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören çocuklar deneyimleyerek öğrenmeye devam ediyor. Minikler, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Öğretmenlerinin gözetiminde tarihe ışık tutan eserleri tek tek inceleyen çocuklara, müze görevlisi Arkeolog Arzu Cevizci rehberlik etti. Küçük öğrencilerin müzelere ilgilerinin ve tarihi bilgilerinin artması için düzenlenen gezi, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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