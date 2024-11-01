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Efeler İlçe Tarım Ekipleri Gece Eğitimlerine Devam Ediyor

Efeler İlçe Tarım Ekipleri Gece Eğitimlerine Devam Ediyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında üreticilere yönelik gece eğitimleri düzenleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve destekleme konularında bilgilendirmeler yapıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece eğitimlerine devam eden ilçe tarım ekipleri, üreticileri bilgilendiriyor.

Üreticilerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi hedefiyle çalışmalarına devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gece eğitimlerine de devam ediyor. Bu çerçevede üreticiler ile bir araya gelen ilçe tarım ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ne gitti. Hayvan hastalıklarının önlenmesinden hayvan hareketlerinde dikkat edilecek hususlara kadar birçok önemli konuda bilgilendirme yapılırken, ayrıca üreticilere tarımsal ve hayvansal yeni destekleme konuları da detaylıca anlatıldı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde gece eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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