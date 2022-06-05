Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek

İhlas Haber Ajansı - Uğur Eser - Yerel
 - Güncelleme:

Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek Efeler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nın yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere ücretsiz su ve içecek ikramında bulundu.

Efeler'den Lgs'ye giren öğrencilere destek

AYDIN - Efeler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nın yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere ücretsiz su ve içecek ikramında bulundu.

Efeler Belediyesi, 5 Haziran Pazar günü LGS Sınavı'na giren öğrencilerin ve velilerinin yanındaydı. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sınavların yapıldığı okulların önlerinde; belediyenin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı, öğrencilere kalem hediye edildi. Sınava giren öğrenciler ve velileri de Efeler Belediyesi'nin yaptığı bu duyarlı hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Sınava girecek olan adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla çok erken saatlerde sınav yerlerine geliyor. Öğrenciler sınava girdiğinde, aileleri saatlerce okul önlerinde bekliyor. Efeler Belediyesi olarak hem sınav öncesi öğrencilerimize, hem de orada uzun zaman bekleyen velilerimize küçük bir ikram yapmak, kendilerinin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini ve yaşamın her aşamasında hayallerinden vazgeçmemelerini diliyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

Efeler LGS su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title