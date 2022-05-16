Efeler'deki Olimpik Tırmanma Duvarı'nda Türkiye Şampiyonası Heyecanı - Haberler

Spor Tırmanış Okul Sporları Minikler ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Pınarbaşı Mesire Alanı'nda hayata geçirdiği Olimpik Tırmanma Duvarı'nda yapıldı.

Efeler'de bulunan Türkiye'deki ilk ve tek Açık Hava Olimpik Spor Tırmanış Duvarı, 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Minikler ve Küçükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Van, Erzurum, Ankara, İstanbul, Antalya, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon gibi Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılan toplam 316 sporcu çocuğun kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, 8-9 yaş kategorisinde minikler ve 10-11 yaş kategorisinde küçükler birbirleriyle yarıştı. Sporcularda iç disiplin, konsantrasyon, fiziksel kuvvet ve devamlılık açısından çok büyük öneme sahip olan Spor Tırmanış branşının Türkiye Şampiyonası Efeler'de ilk kez düzenlenmiş oldu.

Minikler ve Küçükler (Kız-Erkek) kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden sporcu ve okullara, kupa ve madalyaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birim amirleri ve yetkililerince takdim edildi.