Efeler'de Sağlık Paneli

EFELER, AYDIN (ANKA) - Efeler Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından "Yetişkin Aşıları, Deri Sağlığının Korunması, İşitme Sağlığı, Görme Sağlığı" konulu panel düzenlendi.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın moderatörlüğünü yaptığı, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim elemanları danışmanlığında intern hekimler, "Yetişkin Aşıları, Deri Sağlığının Korunması, İşitme Sağlığı, Görme Sağlığı" konularında panel düzenledi.

ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açılış konuşmasında, "Efeler belediyesi bizim için bu çok önemli etkinliğe her seferinde ev sahipliği yapıyor, destekliyor, duyuruyu sağlıyor. Çok özel bir gün bugün çünkü aslında şu gördüğünüz taraftaki bu gencecik, pırıl pırıl gençlerimiz 2 ay sonra artık karşımıza birer hekim olarak çıkacaklar. Zaten şu andan itibaren biz onlara meslektaşımız olarak bakıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara bilgilendirme yapan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ise şöyle konuştu:

"Efeler Belediyemiz ile Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri 2 ayda bir Efeler Belediyemizi ziyaret ediyor. Belediyemizin işleyişiyle ilgili bilgi veriyoruz ve arkadaşlarımızı mezarlıklara da götürüyoruz. Orada da hekimlik uygulamaları ile ilgili kısmı arkadaşlarla paylaşıyoruz."

Dr. Eralp Atay, intern hekimlere de seslenerek, "Meslektaşlarınızla iyi geçinin ve meslek etiğini elinizden bırakmayın. Yaptığınız mesleki uygulamanın yasal sorumluluğunu, yasal prosedürünü iyi bilin ki mesleki uygulama ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmayın. Yolunuz açık olsun. Hepinize teşekkür ederim" dedi.