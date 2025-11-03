Haberler

Efeler'de Roman Vatandaşlar için Hayır Yemeği Düzenlendi

Efeler'de Roman Vatandaşlar için Hayır Yemeği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Roman vatandaşlar, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen hayır yemeğinde bir araya geldi. Protokol üyeleri de etkinlikte yer alarak vatandaşların sorunlarıyla ilgilendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Roman vatandaşlar tarafından hayır yemeği düzenlendi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri çok sayıda kurum amiri katıldı. Roman vatandaşlarla aynı sofrada buluşan protokol üyeleri yemekte vatandaşların sorunlarıyla da ilgilendi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Roman vatandaşlarımızı bir araya getirip kaynaştırmak için bu hayır yemeğini düzenliyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızı protokol üyeleriyle buluşturmak hem de 3 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nde kaynaşmayı sağlamak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.