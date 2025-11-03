Efeler'de Roman Vatandaşlar için Hayır Yemeği Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Roman vatandaşlar tarafından hayır yemeği düzenlendi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri çok sayıda kurum amiri katıldı. Roman vatandaşlarla aynı sofrada buluşan protokol üyeleri yemekte vatandaşların sorunlarıyla da ilgilendi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Roman vatandaşlarımızı bir araya getirip kaynaştırmak için bu hayır yemeğini düzenliyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızı protokol üyeleriyle buluşturmak hem de 3 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nde kaynaşmayı sağlamak" diye konuştu. - AYDIN