Efeler'de parklar çocuklar için hazırlanıyor

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parklarda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Efeler'deki çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ekiplerimiz sahada parklarımızın kontrolünü sağlıyor. Yıpranan, bakım gerektiren çocuk oyun gruplarımız yenileniyor. Tazyikli ve köpüklü sularla da yıkanıp temizliği sağlanıyor. Parklarımızdaki çocuk oyun gruplarının zeminine kauçuk kaplama yapılıyor, oluşturulan yumuşak zemin ile çocukların daha güvenli şekilde eğlenip, oyun oynayabilmeleri sağlanıyor. Yüksek derecelere ulaşan hava sıcaklığına rağmen gerçekleştirilen özverili çalışmalarda parklarımızın çevresi ile oturma alanları da temizlenerek Efeler halkımızın kullanımına sunuluyor" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel