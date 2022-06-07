Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Efeler'de Pamuk Hasat Makinesi Operatörü kursiyerleri belgelerini aldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da düzenlenen Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu tamamlandı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da düzenlenen Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlar sertifikalarını Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in elinden aldı.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta hasat sezonu yaklaşırken, Aydın'ın Efeler ilçesinde Pamuk Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu düzenlendi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kursta, pamuk toplama makinesi alanında oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılması, verimlilik, iş emniyeti ve güvenliği konularında makinenin iş yapan ve hareket iletimini sağlayan sistemlerinin tanıtımı ve uygulamalı olarak kapalı ve açık alanlarda kullanımının sağlanması amacıyla eğitimler verildi.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise başarı sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törene katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kursiyerleri sertifikalarını takdim ederek bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Efeler Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title