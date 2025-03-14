Efeler'de öğrencilere Jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Koordinesinde tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Bomba Arama ve Yangın Tespit Köpek Timleri, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi, Otoyol Jandarması ve JAK Tim Komutanlığı personellerinin katılımıyla Aydın Efeler Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere Jandarmanın tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet sonunda öğrencilere şanlı bayrağımız hediye edildi. - AYDIN