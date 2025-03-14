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Efeler'de öğrencilere Jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı

Efeler'de öğrencilere Jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Koordinesinde tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Bomba Arama ve Yangın Tespit Köpek Timleri, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi, Otoyol Jandarması ve JAK Tim Komutanlığı personellerinin katılımıyla Aydın Efeler Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere Jandarmanın tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet sonunda öğrencilere şanlı bayrağımız hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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