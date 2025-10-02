Efeler'de 'Milli Bilinç ve Vatan Sevgisi' şehitliklerde pekişti

Efeler'de "Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı" projesi kapsamında şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler, kahraman şehitlerin fedakarlıklarını yerinde öğrenerek milli bilinç ve vatan sevgisini pekiştirdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından yürütülen "Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı" Projesi kapsamında, ilçedeki resmi ve özel okullardan öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde şehitlikleri ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrenciler, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarını yerinde öğrenme imkanı buldu. Kabirler başında dualar eden gençler, kahramanların fedakarlıklarını derinden hissederek milli bilinç, tarih şuuru ve vatan sevgisi gibi kök değerleri yaşayarak deneyimledi. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim vizyonu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri arasında yer alan "iyi insan ve sorumlu vatandaş" olma yolunda öğrencilerin duygusal ve manevi gelişimlerine katkı sağlıyor.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, etkinliğin karakter ve değer temelli eğitimin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Özcan, şehitlik ziyaretlerinin öğrencilerin milli ve manevi değerleri içselleştirmelerini güçlendirdiğini belirterek, vatan sevgisi bilincinin bu tür etkinliklerle daha da pekiştiğini ifade etti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından yürütülen 'Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı' projesi kapsamında, Efeler ilçesindeki resmi ve özel okullarımızdan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde bölgedeki şehitlikleri ziyaret etti. Proje, öğrencilerin, tarihe ve kahramanlara olan saygı, minnet borcunu ödemelerine aracı olurken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Işığında yetişen yeni nesillerin milli kimlik ve vicdan sahibi bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına önemli bir katkı sunuyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN