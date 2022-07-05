Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi, vatandaşların bayramda, kurbanlarını temiz bir ortamda ve sorunsuz bir şekilde kesebilmeleri için gereken önlemleri aldı. Belirlenen kesim yerlerinde vatandaşlar sağlık koşullarına uygun olarak kurbanlarını kestirebilecekler. Efeler'de kurban kesimi için 6 nokta belirlendi. Belirlenen kurban kesim noktaları şöyle: Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Cami yanı, Mimar Sinan Mahallesi (Şair Ömer Bulvarı, No: 39, Özçöllü Sitesi yanı boş arsa), Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Ilıçabaşı Mahallesi Ayter Alanı, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Efeler Yerel Haberler

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