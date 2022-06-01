Efeler Kurban Bayramı Hazırlıklarına Başladı - Haberler

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Efeler Kurban Bayramı Hazırlıklarına Başladı

ANKA - Yerel
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Efeler Kurban Bayramı Hazırlıklarına Başladı

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan kentin en büyük hayvan pazarındaki çalışmalarını başlatarak, Kurban Bayramı hazırlıklarına erken start verdi.

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük hayvan pazarındaki çalışmalarını başlatarak, Kurban Bayramı hazırlıklarına erken start verdi.

Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarı bölgesindeki hayvan hareketlerini kontrol altına alarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda, görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarları ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimin sağlanması için hazırlıklarına başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, ilgili müdürlüklerin ekipleri; hayvan pazarı içinde ve çevresindeki yolların bakım ve onarımı ile temizliğiyle ilgili çalışmalarını hızla başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarı içindeki ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarım çalışmasını düzenlerken, vatandaşların araçlarıyla pazara daha rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayvan pazarının çevresindeki tali yolların asfaltlama işlerini de gerçekleştiriyor.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Veteriner Efeler Yerel Haberler

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