Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı - Haberler

Efeler Belediyesi, 40 yaş ve üzeri veteran sporcuların yarışacağı Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Aydın Tenis Kulübü'nde çeşitli etkinlikler eşliğinde gerçekleşecek turnuva, 3 gün boyunca Aydın, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir, Burdur, Isparta ve Sakarya gibi ülkenin birçok ilinden Efeler'e gelen veteran sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

15 Mayıs Pazar günü yapılacak kupa töreni ile son bulacak tenis turnuvasının başlama karşılaşmasını 46'ıncı ve 47'nci Dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı, Eski Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptı. Altınkaya ve Atay'ın heyecanlı karşılaşması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

"SİZLERİ EFELER'İMİZDE AĞIRLAMAK BİR ONUR"

Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ülkemizin birçok farklı kentinden gelen sporcularımızı Efeler'imizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda düşmana karşı direnen ilk sivil örgütlenme bu bastığınız topraklarda gerçekleşmiştir. Böyle kutsal bir yerde tenis oynayacaksınız. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

"TENİS BİR TUTKU"

Tenis oynamaya üniversiteden mezun olduktan sonra başladığını belirten Eski Devlet Bakanı Cengiz Altınkaya da "Tenis bir tutku. Bu güzel sporu yapan herkes bu camiaya çok güzel katkılar yapıyor. Böylesine güzel bir turnuvada bizi buluşturan başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı tebrik ediyorum. Bu işlerin de devamını diliyorum. Tenis sporu ile ilgili kanaatimiz şu ki, tenis etik değerleri yüksek bir uğraş dalıdır. Tenis dünyasında doping, şike gibi sansasyonel haberler duymazsınız. Böylesine kaliteli bir spor dalıdır. O yüzden buraya katılan herkesi bir kez daha kutluyorum. Etik değerlerin önemini bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ATAY'A TEŞEKKÜR

Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer ise "Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla, akıncılar Tenis Kulübü'nün katılımıyla düzenlenen, birbirinden değerli veteran sporcuları izleme fırsatı bulacağımız tenis şölenine hoş geldiniz. Bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"CENTİLMENCE FESTİVAL HAVASINDA BİR TURNUVA DİLİYORUM"

Turnuvaya katılan Eski Milli Futbolcu Ali Akdeniz, futbolun ardından nasıl tenise başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hepimiz farklı bir spor dalından geldik. Futbol hayatımızın büyük bir alanını kapladı, ama futbolu bıraktıktan sonra tenisle tanışmam 40'lı yaşlarımı buldu. Belki beş yıl önce başlasaydım daha iyi bir rakip olabilirdim ama bu turnuvada elimden geleni yapacağım. Sizlere iyi bir turnuva diliyorum. Centilmence, festival havasında bir turnuva diliyorum."

Açılış konuşmalarından ardından yapılan halk oyunları gösterisinden sonra karşılaşmalar başladı. Turnuvanın ilk gününde keşkek ikramı da yapıldı.