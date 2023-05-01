Efeler'de 6'ncı Hanımevi açılış için gün sayıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentte yaşayan kadınlara armağan ettiği Hanımevleri'nin sayısı artarken, 6'ncı Hanımevi açılış için gün sayıyor.

Efelerli kadınların uğrak noktası olan, konforlu ortamı ve ücretsiz ikramları ile misafirlerin hoş vakit geçirmesini hedefleyen Hanımevlerinin 6'ncısı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Girne Mahallesi Ormancı Caddesi Numara 19'da düzenlenecek olan törenle hizmete sunulacak. 6'ıncı Hanımevi'nin açılışına tüm vatandaşları davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler'de yaşayan ve ilçemizi ziyaret eden kadınların hoşça vakit geçirebildikleri Hanımevlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kadınların hayatın her alanında daha sosyal ve özgür olmalarını hedefliyoruz.. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz ve 6'ncısını hizmete açacağımız Hanımevi'mizin açılışına tüm Efeler halkını davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN